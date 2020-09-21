Нижегородцы одобрили новую концепцию сквера «Сосны» и проспекта 70 лет Октября

Новую концепцию сквера «Сосны» и проспекта 70 лет Октября одобрили нижегородцы Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Жители Сормова рассмотрели и одобрили обе предложенные концепции благоустройства: сквера «Сосны» и проспекта 70 лет Октября. Работы начнутся в следующем году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом сообщила администрация Сормовского района Нижнего Новгорода.

– Жители высказали свои пожелания к концепции благоустройства обоих общественных пространств. Пожелания к скверу «Сосны» сводятся к одному – уголок природы с уникальными соснами необходимо сберечь, можно лишь добавить зелёных насаждений. Проспект 70 лет Октября – зона прогулочная, проходная. Её необходимо сделать удобной и комфортной, адаптированной для маломобильных групп, о чём также попросили сормовичи, – резюмировала глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

Зелёные зоны по проспекту 70 лет Октября будут расширены, пешеходный функционал сохранится, появится велодорожка, которая дополнит велокольцо в соседнем Светлоярском парке. По чёткой просьбе жителей установят лавочки диванного типа для тихого отдыха. В дальнейшем рассмотрят вопрос переноса пешеходных дорожек для удобства жителей района. В сквере «Сосны», по воле сормовичей, к зелёным насаждениям будут добавлены только качели.