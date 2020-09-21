Глеб Никитин станет участником ЦИПР

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин примет участие в конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая состоится на Нижегородской ярмарке с 23 по 25 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Для нас очень важно, что свой юбилей конференция встретит именно в Нижегородской области, - отметил глава региона. – За этот год мы увидели, насколько значимую роль в нашей жизни играют цифровые технологии. Все органы власти мобилизовались в этом направлении. В рамках конференции пройдет много отраслевых дискуссий. Благодаря IT-решениям можно сделать удобнее разные сферы жизни, в том числе медицину, образование, транспорт и другие.

Напомним, конференция «Цифровая индустрия промышленной России» является крупнейшим мероприятием, позволяющим установить диалог между государством и бизнесом. Она касается вопросов развития цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта «Цифровая экономика».