Мужчина сгорел в строящемся доме в Богородске. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Серьезный пожар этим утро вспыхнул в Богородске – там загорелась строительная бытовка в строящемся доме. К сожалению, без жертв не обошлось.

- Сообщение о пожаре в отапливаемой бытовке на территории строящегося дома на улице Ленина в Богородске поступило в 5:16 21 сентября, - говорится в сообщении ГУ МЧС по Нижегородской области. – Первые пожарные подразделения прибыли к месту происшествия уже через три минуты.

На тот момент на территории бытовки уже вовсю полыхал пожар, потушить который удалось всего за двадцать минут. В его тушении принимали участие 12 человек и три единицы техники.

- В результате пожара в бытовке сгорели постельные принадлежности на площади 1 квадратного метра, - рассказали в региональном МЧС. – После пожара на кровати было обнаружено тело 57-летнего мужчины. Как оказалось, он жил в бытовке в течение нескольких лет, пока его сын строил дом. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.