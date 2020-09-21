Открыты первые прямые авиарейсы Нижний Новгород - Екатеринбург

Первые прямые перелёте из аэропорта Стригино в аэропорт Кольцово (Екатеринбург) стартовали на прошедшей неделе. Информация поступила от пресс-службы Международного аэропорта Нижнего Новгорода, согласно которой осуществлять авиарейсы будет авиакомпания Red Wings.

Улететь прямиком в столицу Урала нижегородцы могут теперь четыре раза в неделю. Время в пути составит 1 час 50 минут.

18 сентября в Екатеринбург уже отправились 60 пассажиров. А из Международного аэропорта Кольцово в Стригино прибыло на 20 человек больше.

Курс Нижний Новгород – Екатеринбург у авиакомпании-перевозчика уже третий по счёту. Red Wings организует также полёты в Сочи и Симферополь. Ранее сообщалось, что на очереди прямые авиарейсы в Саратов.

Напоминаем, что полёты из Стригино возобновлены по новым условиям соблюдения мер безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса. Обязательны перчатки, маски и социальная дистанция. Каждому пассажиру перед посадкой измеряют температуру.