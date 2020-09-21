Еще три нижегородца умерли от коронавируса

За последние сутки в Нижегородской области скончались от коронавируса еще три нижегородца. Таким образом, общее число жертв опасной инфекции в регионе достигло 543 человек. Об этом сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.

- За минувшие сутки в Нижегородской области было выявлено 162 новых случая заражения коронавирусом, - ранее сообщили в региональном правительстве. – Общее число зараженных в нашей области достигло 30 926 человек. Более 2 тысяч из них проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает бессимптомно. Еще 1,1 тысяч человек находятся в больницах. В обсерваторы помещены 24 человека.

Большая часть зараженных коронавирусом в Нижегородской области уже переболели опасной инфекцией. Из больниц только за последние три дня был выписан 191 человек. Общее число выздоровевших в регионе достигло 27 211 человек.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. В городе разрешена работа ресторанов, кинотеатров и магазинов.

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