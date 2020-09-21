Шахматный поединок в перерыве футбольного мачта провели в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Уникальное событие прошло на центральной спортивной арене города – стадионе «Нижний Новгород». В перерыве футбольного матча между командами «Нижний Новгород» и «Шинник» (Ярославль) шахматную партию сыграли Эмилия Завиваева и Варвара Кузьмина. Инициатива проведения шахматного состязания принадлежит Артёму Ефремову – министру спорта Нижегородской области. Этой информацией поделилась пресс-служба правительства региона.

Эмилия Завиваева – двукратная чемпионка Европы, призёр первенства мира среди девочек. А Варвара Кузьмина – чемпионка мира среди младших девочек.

Счёт шахматной партии транслировался на табло стадиона и комментировал её тренер СШ-9, кандидат в мастера спорта Антон Яценко. На удивление, на стадионе за ходом партии очень увлечённо наблюдали многие. Победу, в конечном итоге, одержала Эмилия Завиваева.

– Мы с большим удовольствием и в будущем будем участвовать в подобных креативных проектах, которые популяризируют наш вид спорта, – заверил президент ФШНО Илья Завиваев.