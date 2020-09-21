162 новых больных коронавирусом выявили в Нижегородской области

В Нижегородской области продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. За последние сутки в регионе было выявлено еще 162 новых случая заражения. Таким образом, общее число зараженных увеличилось до 30 926 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

- На данный момент свыше 2 тысяч нижегородцев проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно, - говорится в сообщении. – Еще около 1,1 тысячи человек находятся в больницах. 24 человека помещены в обсерваторы.

К счастью, растет и положительная статистика – за последние три дня из больниц был выписан 191 человек. В настоящее время 27 211 человек в Нижегородской области коронавирусом уже переболели.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. В области начали работу кинотеатры, магазины и рестораны.

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