Стартовала программа профобучения пострадавших от пандемии нижегородцев

В Нижегородской области открыта программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования пострадавших от последствий пандемии. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

Цель программы в том, чтобы оказать меры поддержки по части занятости населения и предоставить возможность приобрести дополнительные профессиональные навыки и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.

Если Вы под риском увольнения и получили письменное об этом уведомление от работодателя или если Вы – выпускник высшего, среднего профессионального и среднего общего образования, окончивший обучение в 2020 году, или же находитесь в поиске работы и зарегистрированы в центре занятости населения – Вы может принять участие в программе.

Охват профессий широкий: строительство, промышленность, IT-технологии, сельское хозяйство, малый бизнес и предпринимательство. В конце обучения выдаются соответствующие документы о квалификации с выдачей электронного скиллс-паспорта.

Подать заявку можно на порталах «Работа в России» или express.worldskills.ru .