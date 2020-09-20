В Нижегородской области произошло настоящее чудо – беременная нижегородка с коронавирусом родила здорового малыша. Об этом на своей странице в Инстаграм рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Женщина, 30 лет. Первые роды. Но вирус жестоко меняет планы, - рассказал Давид Мелик-Гусейнов. – У нее оказались на 95% поражены легкие. К счастью, ребенок был живой. Одна смена за другои разводят руками.

По словам министра, медики даже боялись посмотреть друг другу в глаза. Ведь это был крайний риск для матери и ребенка.

- Нам пришлось привлечь федеральных коллег. Вместе с ними удалось выбрать правильную тактику, - отметил Давид Мелик-Гусейнов. – Врачи вели ее две недели на ИВЛ. Спустя некоторое время ее удалось отключить от аппарата. Но ненадолго – через день кислород снова упал до критических отметок. Пришлось снова подключить аппарат.

Но все хорошо, что хорошо кончается. Девушку удалось вывести из критического состояния. Вскоре она оказалась на сохранении в роддоме, а вскоре родила здорового малыша.

- Помню, получил заветную смс от главврача - «МЫ РО-ДИ-ЛИ!», - поделился Давид Мелик-Гусейнов. – Помню, как все друг друга поздравляли. Оба живы. Сеи час уже дома.

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