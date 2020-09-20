Завершены поиски девушек-подростков, пропавших в Нижегородской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Нижегородской области сумели отыскать двух девушек-подростков, пропавших в Уренском районе накануне. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательной группы «Рысь».

- Две девочки – 14 и 16 лет – ушли из дома около двух часов дня 19 сентября, - говорится в сообщении. – Они отправились в деревню Опушкино Уренского района и по дороге пропали. Одеты они были в черные куртки и длинные юбки. При себе у обеих были паспорта, телефоны и банковские карты. Их поиски продолжались больше суток.

К счастью, девочек удалось отыскать живыми и невредимыми. Где все это время находились подростки, не сообщается.

Напомним, накануне мы писали об исчезновении 11-летнего мальчика в Нижнем Новгороде. Мальчик исчез сразу после школы. К счастью, его удалось найти живым. Буквально через несколько часов ребенок был найден невредимым. Его жизни сейчас ничего не угрожает.

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