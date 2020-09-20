Массовая авария в Нижнем Новгороде: Пять машин столкнулись на Автозаводе.

Серьезная авария произошла сегодня в Автозаводском районе Нижнего Новгорода – там на 410 километре Южного обхода трассы М-7 «Волга» столкнулись сразу пять автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Сообщение о ДТП поступило в 14:30 20 сентября, - говорится в сообщении. – По предварительным данным, там столкнулись сразу пять автомобилей. В результате аварии пострадали четыре человека. К месту происшествия уже направлены службы экстренного реагирования.

Как пояснили в пресс-службе регионального УГИБДД, двоим пострадавшим сразу была оказана медицинская помощь на месте. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, накануне мы писали о страшной аварии в Кстовском районе – там в результате столкновения погибли сразу пять человек, в том числе 13-летний ребенок. Еще трое пострадавших находятся в больницах с травмами различной степени тяжести.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" будет следить за развитием событий.

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