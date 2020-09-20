Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днём работников леса Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

– Сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, кто занимается охраной и приумножением российского леса. Нижегородская область – край лесной: «зелёные владения» занимают почти половину её территории – это около 3,8 млн гектаров, – обратил внимание Глеб Никитин.

И также добавил, что лес – это не просто ценная востребованная древесина. Лес – это лёгкие нашей планеты, а вопрос экологии стоит сейчас особенно остро. Поэтому так важно соблюдать экологический баланс: не допускать сокращения лесной площади.

– Отрадно, что в Нижегородской области в последние годы сложилась положительная тенденция: обеспечивается положительный баланс между выбытием лесов и лесовосстановлением. В этом году будет восстановлен лес на площади 13 тысяч гектаров, – поделился губернатор.

Кроме того, выделил, что приоритетная задача – охрана лесов от пожаров. За последние годы в регионе не было допущено ЧП, за что Глеб Сергеевич благодарит лесопожарные службы и их слаженную работу. И обращает внимание, что Нижегородская область, помимо прочего, гордится тем, что не только полностью обеспечивает себя посевным и посадочным материалом, но и часть его поставляет соседним регионам ПФО.

– Дорогие работники лесного хозяйства! Ваш кропотливый труд посвящён очень благородной цели. Сегодняшнее поколение специалистов с честью продолжает традиции, заложенные лесоводами более двух веков назад! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Здоровья вам, профессионального роста, отличного настроения, достатка и всех благ! – поздравил работников Глеб Никитин.