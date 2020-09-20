Прямую линию «Ориентир» проведёт управление по труду и занятости

24 сентября с 10:00 до 12:00 управление по труду и занятости населения Нижегородской области и остальные центры занятости региона проведут прямую телефонную линию «Ориентир». Этой информацией поделилась пресс-служба правительства Нижегородской области.

Сотрудники управления и специалисты центров разберут вопросы нижегородцев о повышении профессиональной компетентности и конкурентоспособности женщин на рынке труда, имеющих детей дошкольного возраста.

Телефон прямой линии: 8 (831) 234-07-18, доб. 344.

Телефоны районных отделов и центров занятости населения будут доступны на официальном сайте (czn.nnov.ru) и интерактивном портале (zan.nnov.ru) службы занятости населения Нижегородской области.

Следует напомнить, что ситуация на рынке труда в регионе находится под контролем губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в целях оперативной её стабилизации. В регионе продуман план первоочерёдных мероприятий для устойчивого развития экономики. Отдельные из них – по поддержке занятости населения.