Обсуждение вопросов занятости населения начнётся 21 октября

С 21 сентября по 11 октября по будням с 9:00 до 18:00 управление по труду и занятости населения Нижегородской области и другие центры занятости организуют горячую телефонную линию по номеру 8 (831) 234-07-27. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Сотрудники управления предоставят гражданам и представителям организаций всю информацию об изменениях работы службы занятости населения; расскажут, как подать документы через портал «Работа в России»; а также подробно сообщат об изменениях в законодательстве о занятости населения.

Телефоны районных отделов и центров занятости доступны на официальном сайте (czn.nnov.ru) и интерактивном портале (zan.nnov.ru) службы занятости населения Нижегородской области.

Напоминаем, что ситуация на рынке труда в регионе контролируется губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным для оперативной её стабилизации. В регионе продуман план первоочерёдных мероприятий для устойчивого развития экономики. Отдельные из них – по поддержке занятости населения.