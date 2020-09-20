Международный фестиваль короткометражных фильмов пройдёт в нижегородском «Орлёнке» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

С 1 по 7 октября 2020 года в нижегородском кинотеатре «Орлёнок» пройдёт показ программы международного Манхэттенского фестиваля короткометражного кино. Ежегодно фестиваль объединяет более 200 тысяч зрителей с разных континетов. Его слоган – «One Week. One World. One Festival» («Одна неделя. Один мир. Один фестиваль»). В течение недели у нижегородцев будет возможность посмотреть 9 фильмов-финалистов и выбрать своего победителя путём интерактивного голосования. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В этом году в борьбе за зрительскую любовь столкнутся 9 короткометражных фильмов из Австралии, Финляндии, Македонии, Палестины, Ирана, Израиля, США, Франции и России. Российская картина попадает в финальную программу третий раз за 15 лет. А именно – 14-минутная драма Никиты Хозяинова «Прости меня, пёс».

Все фильмы продемонстрируют на языке оригинала с русскими субтитрами.

Итоги голосования опубликуют на сайте: ManhattanShort.com.