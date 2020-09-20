165 новых больных коронавирусом выявили в Нижегородской области.

В Нижегородской области продолжает увеличиваться число зараженных коронавирусом. За последние сутки в регионе было выявлено 165 новых случаев заражения. Таким образом, общее число зараженных Covid-19 в регионе увеличилось до 30 764 человек. Об этом сообщается на портале Стопкоронавирус. РФ.

- В настоящее время свыше 1700 нижегородцев проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой форме, - ранее сообщили в пресс-службе регионального правительства. – Еще около тысячи человек остаются в больницах.

К счастью, растет и положительная статистика – за минувшие сутки из больниц были выписаны еще 38 человек. Благодаря чему число переболевших коронавирусом в Нижегородской области увеличилось до 27 194 человек.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. В городе разрешена работа ресторанов, кинотеатров и магазинов. Однако в последнее время региональные власти заговорили о возможном ужесточении контроля за соблюдением масочного режима.