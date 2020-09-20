Ни один нижегородец не умер от коронавируса за последние сутки

За последние сутки в Нижегородской области от коронавируса не умер ни один человек. Напомним, накануне от опасной инфекции скончались пять нижегородцев. За всё время пандемии число умерших составило 543 человека. С момента начала эпидемии по сегодняшний день общее количество заражений насчитывает уже 30 599 человек. 164 из них выявлены за прошедшие сутки. Точные данные предоставлены сайтом Стопкоронавирус.рф.

Общая статистика по регионам на сегодняшний день не утешительная: на первом месте по количеству заражений по-прежнему остаётся Москва (275633), далее - Московская область (71348). На третьем месте Санкт-Петербург (40517). Нижегородская область занимает четвёртое место. Пятёрку лидеров по заболеваемости коронавирусной инфекцией замыкает Свердловская область.

К слову, сейчас Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. В городе разрешена работа ресторанов, кинотеатров и магазинов. Однако карантин введен в двух школах Нижегородской области. Еще в нескольких десятках школ на карантин закрыты отдельные классы.