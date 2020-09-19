В Выксе 98% многоквартирных домов готовы к отопительному сезону Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На сегодняшний день промывку и опрессовку уже прошли системы отопления в 98% многоквартирных домов в Выксе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Государственная жилищная инспекция Нижегородской области провела рейд по проверке готовности домов к новому отопительному сезону в Выксе.

- Также при проведении проверок мы обязательно смотрим на наличие у управляющих компаний либо штатных сотрудников, либо заключенного контракта на проведение высотных работ, -поделился руководитель Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Игорь Сербул. - Это необходимо, чтобы зимой регулярно проводилась уборка сосулек, снежных свесов и наледи с крыш.

Согласно правилам предоставления коммунальных услуг, отопительный период должен начинаться не позднее шестого дня после окончания пятидневного периода, когда среднесуточная температура воздуха не превышает восьми градусов выше нуля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.