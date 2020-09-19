Нижний Новгород вошел в ТОП-10 регионов России, упоминаемых ведущими зарубежными СМИ. Автор: Станислав Красильников

Нижний Новгород оказался среди десяти регионов России, популярных в ведущих зарубежных СМИ. Соответствующий результат опубликовало аналитическое агентство «Смыслография».

Эксперты отмечают, что Нижний Новгород упоминается преимущественно в контексте известных современных и исторических личностей, тесно ассоциируемых с городом. Кроме того, много публикаций связано с автоконцерном « ГАЗ».

Среди информационных поводов выделяют публикации с упоминанием Максима Горького и Натальи Водяновой. Это две известные фигуры Нижнего Новгорода, которых упоминают чаще всего.

Отдельное внимание стоит обратить на всплеск интереса зарубежных СМИ к Кузьме Минину. Он был связан с современными реалиями, когда в 2018 году российское судно «Кузьма Минин» село на мель в районе побережья английского города Фалмут в условиях штормовой погоды.

Отметим, что Российские регионы регулярно фигурируют в зарубежных СМИ, прежде всего в привязке к спортивным мероприятиям. В частности, в период с 2017 по 2020 год 80% упоминаний Нижнего Новгорода было связано с темами спорта и футбола.

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