Минкульт объяснил решение о присоединении НГВК к Художественному музею

Нижегородский выставочный комплекс, находящийся на площади Минина и Пожарского, присоединят к Нижегородскому государственному художественному музею. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.

Реорганизационные мероприятия ведутся с соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 1 сентября и должны быть завершены к концу этого года.

Реформирование учреждения направлено на оптимизацию организационно-управленческих процессов, а также для сохранения классических и развитие современных форм культурного и интеллектуального досуга.

- Принятие управленческих решений организационно – кадрового характера, будет осуществлено с соблюдением норм трудового законодательства и сохранением прав работников организаций, - сообщили в ведомстве.

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