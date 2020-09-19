Прямую телефонную линию «Партнер» проведут в Нижегородской области

В четверг, 24 сентября 2020 года, управление по труду и занятости населения Нижегородской области, а также все центры занятости населения региона организуют работу горячей телефонной линии «Партнер».

Обратиться за помощью смогут все желающие - звонки будут приниматься в течение двух часов, с 10:00 до 12:00. Специалисты службы занятости расскажут нижегородцам о содействии в поиске подходящей работы и ответят на вопросы о возможностях использования информационно-аналитической системы общероссийской базы вакансий «Работа в России».

Телефон: 8-831-234-07-16 (добавочный 326).

Контакты районных отделов и центров занятости можно найти на официальном сайте czn.nnov.ru, а также на интерактивном портале zan.nnov.ru.

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