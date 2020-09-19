Процент нижегородцев, выздоровевших от коронавируса, растёт

По данным на 19 сентября 2020 года, число новых выздоровевших за прошедшие сутки в Нижегородской области составило 168 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 27 156 жителей Нижегородской области.

Отметим, что в регионе за последние сутки было выявлено 164 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным приведенным на сайте стопкоронавирус.рф, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 30 599 человек.

К сожалению, число умерших выросло до 543 человек. За минувшие сутки не справились с болезнью еще пятеро нижегородцев.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.