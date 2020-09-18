Площадка «Спорт Порт» возобновила свою работу в Нижнем Новгороде. Фото: Министерство спорта Нижегородской области

С 15 сентября 2020 года для посещения в свободном доступе открылась спортивно-развлекательная площадка «Спорт Порт». Режим работы площадки с 10:00 до 22:00 каждый день. Об этом сообщает Министерство спорта Нижегородской области.

На площадке работают два теннисных корта на профессиональном покрытии «hard» и мини-футбольное поле с искусственной травой.

- На площадке вы сможете бесплатно пофорсить на нашем скейтпарке, поиграть в баскетбол, теннис и бадминтон, но приходить нужно со своим инвентарём, так как прокат работать не будет, - написали в официальной группе Спорт Порта в ВК.

Отметим, что «Спорт Порт» работает при соблюдении мер безопасности от коронавирусной инфекции. Так, при входе у посетителей обязательно проводится термометрия.

Посетить спортивно-развлекательную площадку можно только по предварительной записи на сайте.

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