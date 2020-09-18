Экс-главу автозаводского «РЭД» обвиняют в мошенничестве

Бывшего директора муниципального предприятия «РЭД Автозаводского района» обвиняют в совершении сразу двух преступлений – превышении должностных полномочий и мошенничестве. Об этом сообщается на сайте пресс-службы СУ СКР по Нижегородской области.

- По версии следствия, в декабре 2018 года обвиняемый, будучи должностным лицом, поручил бухгалтеры оплатить консалтинговые услуги одной из фирм-однодневок на сумму свыше 1,5 миллионов рублей. При этом он достоверно знал, что никакие консалтинговые, юридические и маркетинговые услуги та не предоставляла. По документам, эта фирма должна была содействовать «РЭД» в получении банковской гарантии. Однако банковские гарантии, выданные банком и соответствующие федеральному законодательству, выданы не были. В результате его действий муниципальному предприятию был нанесен серьезный материальный ущерб.

Однако и этим дело не ограничилось. Летом 2019 года обвиняемый передал в департамент дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода сведения о покраске урн и ограждений, а также ремонте деформаций на дорогах Советского района. За эти работы предприятию были перечислены 100 тысяч рублей. Но сами работы так и не были выполнены. Самими же полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению, похитив их.

В ходе предварительного расследования вину мужчина не признал. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу.