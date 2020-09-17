20 кандидатов претендуют на пост заместителя мэра Нижнего Новгорода

На пост заместителя главы администрации Нижнего Новгорода претендуют 20 кандидатов. Всех их впереди ожидает очный этап конкурса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- В рамках очного этапа конкурса кандидаты должны защитить свои презентации, - говорится в сообщении. – Здесь они представят на суд экспертной комиссии свою программу развития отрасли. После этого их ожидает диагностика компетенций.

Финальным этапом отбора станет собеседование с исполняющим полномочия главы Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым. Туда смогут попасть только те кандидаты, которые будут отобраны конкурсной комиссией.

- На должности заместителя по социальной политике я хотел бы видеть человека, обладающего высокими профессиональными компетенциями в тех сферах, которые ему предстоит курировать, - ранее заявлял Юрий Шалабаев. – При этом человек должен быть готов работать в команде и при этом уметь решать глобальные задачи. Кроме того, он должен помнить, что за каждым рядовым вопросом стоит человек со своими проблемами.