19 сентября ФК «Нижний Новгород» сыграет дома с ярославским «Шинником» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

19 сентября в 16:00 на стадионе «Нижний Новгород» начнётся матч между командами ФК «Нижний Новгород» и ФК «Шинник» города Ярославль. Эта новость поступила от пресс-службы правительства Нижегородской области.

Примечательно, что медицинские сотрудники региона получат билеты от спонсоров ФНЛ и смогут увидеть матч бесплатно. Средства распределяются абсолютно безвозмездно. В день матча, в кассе №2, расположенной у 3-го гейта, врачи и медицинские работники получат билеты при предъявлении справки о работе в медучреждении.

Российский Футбольный Союз, ФНЛ и ФК «Нижний Новгород» напоминают, что ношение масок и перчаток на стадионе обязательно. Не забывайте использовать средства индивидуальной защиты и антисептики в местах общего пользования, а также соблюдать дистанцию. Берегите себя и окружающих.