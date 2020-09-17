Усадьбу Левашевых уже можно посетить онлайн Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Пятый выпуск видеопроекта «Усадьбы Нижегородской области» от Нижегородского туристско-информационного центра увидел свет. Как и предыдущие, он был создан в рамках программы #ОткройНижний. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Видеоролик посвящен уникальным деревянным теремам XIX века. А именно усадьбе Левашевых в Воскресенском районе области. Ее создатель – Николай Левашев – воздвиг постройку по проекту своего зятя. Им был известный инженер Андрей Дельвиг. Кроме того, ему принадлежит авторство проектов железнодорожных путей и нижегородского водопровода.

Цель программы в том, чтобы показать, что культурно-познавательный отдых бывает разным и увлекательным. Создатели стремятся к тому, чтобы рассказать о малоизвестных местах и гостям региона, и жителям.

– Я уверен, что наш проект откроет новые возможности для путешествий по Нижегородской области, — подвел итог директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Онлайн-экскурсии по усадьбам Нижегородского региона публикуются каждую неделю на YouTube-канале Visit Nizhny и в социальных сетях Visit Nizhny в Instagram, Facebook и «ВКонтакте».