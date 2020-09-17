Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Усадьбу Левашевых уже можно посетить онлайн

Опубликован пятый выпуск видеопроекта «Усадьбы Нижегородской области»
Дарья ЯЗЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Усадьбу Левашевых уже можно посетить онлайн

Усадьбу Левашевых уже можно посетить онлайн

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Пятый выпуск видеопроекта «Усадьбы Нижегородской области» от Нижегородского туристско-информационного центра увидел свет. Как и предыдущие, он был создан в рамках программы #ОткройНижний. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Видеоролик посвящен уникальным деревянным теремам XIX века. А именно усадьбе Левашевых в Воскресенском районе области. Ее создатель – Николай Левашев – воздвиг постройку по проекту своего зятя. Им был известный инженер Андрей Дельвиг. Кроме того, ему принадлежит авторство проектов железнодорожных путей и нижегородского водопровода.

Цель программы в том, чтобы показать, что культурно-познавательный отдых бывает разным и увлекательным. Создатели стремятся к тому, чтобы рассказать о малоизвестных местах и гостям региона, и жителям.

– Я уверен, что наш проект откроет новые возможности для путешествий по Нижегородской области, — подвел итог директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Онлайн-экскурсии по усадьбам Нижегородского региона публикуются каждую неделю на YouTube-канале Visit Nizhny и в социальных сетях Visit Nizhny в Instagram, Facebook и «ВКонтакте».