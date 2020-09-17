Ольга Шумакова: «В городскую Думу пришло более десятка женщин – и это очень радует!»

Выборы были абсолютно легитимны, хорошо организованы и с достаточным количеством наблюдателей. В этом уверена руководитель НРО «Ассамблея народов России» и регионального общественного движения «Женщины Нижегородского края» Ольга Шумакова.

- Как представитель двух крупнейших общественных организаций я принимала активное участие и в голосовании, и в праймериз, и в работе по поддержке кандидатов, - поделилась Ольга Шумакова. - На избирательных участках – а я посетила около десяти из них в разных районах – была продуманная система защиты населения и работников избирательных комиссий. В достаточном количестве имелись дезинфицирующие средства, маски, возможность проголосовать с соблюдением требующейся социальной дистанции.

По мнению Ольги Шумаковой, прошедшие выборы не похожи ни на одни другие. И здесь проявилась одна необычная особенность.

- Как руководитель женского движения хочу отметить еще одну особенность. В Городскую Думу пришло более десятка женщин, в основном, молодых, представляющих разные партии. И это очень радует, - призналась Ольга Шумакова. - Я чувствую, что мы, старшее поколение, передаем им эстафету. Мы видели, как они работают с населением, встречаются с ветеранами, с педагогами, посещают детские садики... Словом, эстафета переходит в надежные женские руки.