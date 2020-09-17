Нижегородский план развития территорий поддержало правительство страны

17 сентября Марат Хуснуллин – заместитель председателя правительства Российской Федерации – провел заседание штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. В мероприятии участвовали члены правительства России и представители регионов. Одной из тем стало использование инфраструктурных облигаций. Об этой сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

– Прошу обратить особое внимание на этот механизм. Пока у нас в работе 4 пилотных региона. К примеру, Нижегородская область разработала комплексную программу, которая включила в себя и жилье, и дороги, и развитие подвижного состава. Подход нижегородцев очень впечатлил. И мы обязательно поддержим серьёзные планы региона, – заверил Марат Хуснуллин.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность сотрудничества с федеральными органами и поблагодарил правительство государства за внимание к инициативам областей и готовность работать совместно в интересах их жителей. А также добавил, что юбилей города поможет Нижнему Новгороду стать новым центром притяжения и сохранения человеческого капитала. Для этого курс будет планироваться поэтапно, где каждый шаг улучшит жизнь нижегородцев.