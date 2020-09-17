Автопарк лесной охраны пополнило более 100 единиц техники в 2020 году Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 100 единиц новейшей техники в течение 2020 года было направлено нижегородским лесникам. Этой информацией поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

– От скорости реагирования государственного лесного и пожарного надзора зависят сохранность лесов и жизни людей. Лесные массивы труднодоступны и поэтому обновление автопарка лесной охраны – одна из приоритетных задач, – подчеркнул Глеб Никитин. – В 2020 году зафиксировано всего 25 пожаров. Это в 2,5 раза меньше, чем в 2019. Несмотря на то, что погодные условия были достаточно сложными. Уверен, что новая техника поможет работникам лесного хозяйства еще более эффективно выполнять свои задачи.

17 сентября на Нижегородской ярмарке, в ходе торжественной церемонии, лесникам передали 50 новых лесопатрульных автомобилей повышенной проходимости. Мероприятие провели в преддверии Дня работника леса. Как стало известно со слов директора департамента лесного хозяйства Нижегородской области Романа Воробьева, новые патрульные машины способны начать тушить возгорание сразу после его обнаружения благодаря специальному оборудованию.