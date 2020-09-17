Отопительный сезон в Нижнем Новгороде стартует с 22 сентября

Названа дата начала отопительного сезона в Нижнем Новгороде Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Отопительный сезон в Нижнем Новгороде планируется начать с 22 сентября. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- Синоптики прогнозируют небольшое потепление, но для отладки системы потребуется время, - предупредил Юрий Шалабаев. - Со своей стороны коммунальщики постараются сделать старт отопительного сезона комфортным и для нижегородцев, и для коммунальных компаний.

Напомним, ранее мы писали, что отопление в социальные учреждения Нижегородской области начнут пускать с 17 сентября. В первую очередь, тепло дадут в больницы, детские сады и школы.

- По нормативам отопительный сезон должен начинаться тогда, когда среднесуточная температура в течение пяти суток не поднимается выше отметки + 8 градусов, - напомнил Юрий Шалабаев. – Однако родители жалуются, что в детских садах холодно. Многие из них пишут мне в Инстаграм. Поэтому мы решили включить там отопление.

К слову, несмотря на небольшое потепление, ожидать «бабьего лета» в Нижнем Новгороде не стоит. Будет лишь небольшое потепление в период с 23 по 25 сентября.

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