Для нижегородцев Татарстан подготовил туристические предложения Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

17 сентября в Нижнем Новгороде прошла встреча главы департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева и председателя государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергея Иванова. Главной повесткой рабочей встречи стал вопрос межрегиональных отношений и реализации совместных проектов Нижегородской области и Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

— Мы делаем особый акцент на развитии внутреннего туризма. Привлечение гостей из соседних регионов — вопрос особенно важный. Большое число туристов из Татарстана уже посещает Нижегородскую область, поэтому необходимо продолжать активную работу в этом направлении, — прокомментировал ситуацию Сергей Яковлев. — В 2021 году Нижний Новгород отметит 800-летие и это еще один замечательный повод для воплощения совместных туристических проектов.

Более подробно о данных проекта и предложениях Татарстана для нижегородцев Вы можете узнать на сайте https://visit-tatarstan.com/.