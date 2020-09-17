В Воскресенском районе два участка дорог отремонтировали по нацпроекту Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Воскресенском районе Нижегородской области специалисты Главного управления автомобильных дорог региона приняли работу по ремонту дорог, проведённую в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

– Здесь отремонтировали два участка. Первый из них, протяжённостью 3,4 км, расположен на подъезде к рабочему поселку Воскресенское. Второй участок, длиной 1,2 км, – на дороге Воскресенское – Русениха – Будилиха, – пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – По сути, подрядчик отремонтировал две центральные улицы рабочего посёлка Воскресенское. На них располагаются детский сад и школа. Подрядчик уделил предельное внимание качеству дорожного полотна, заботясь о том, чтобы участки были максимально безопасными для водителей и для юных пешеходов.

Стоимость ремонта двух участков по госконтракту составила 35 млн. рублей.

Напоминаем, региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881 км.