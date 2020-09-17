Защита проектов «Кадры будущего для регионов» прошла в Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Итоговую церемонию защиты проектов «Кадры будущего для регионов» провели в Нижегородской области. Финал этой стратегической инициативы состоялся в прошедшей половине сентября этого года. Инициатива берет свое начало еще с 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Участие в итоговой защите своих проектов принимали школьники, студенты вузов и их наставники – представители научной, профессиональной и политической элит региона. Они демонстрировали самостоятельно созданные ролики и презентации собственных проектов, рассказывали о задачах, целях и достижениях. После выступления ребят-участников члены экспертной комиссии задавали им вопросы о проектах и деятельности команд.

ТОП-5 проектов по мнению жюри:

1-е место в итоге занял проект «Культ жизни»,

2-е – Chill Time,

3-е – проекты «Школьное лесничество», «Экологический десант» и «Инклюзивное волонтерство»,

4-е – «Ecobox»,

5-е – «Лидер без границ».