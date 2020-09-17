Роман Стронгин: «Прошедшие выборы можно назвать абсолютно легитимными»

Прошедшие выборы можно считать абсолютно легитимными, так как каких-либо серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на исход волеизъявления нижегородцев, не было зафиксировано. В этом уверен председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин.

- Конечно, были какие-то мелкие, незначительные непреднамеренные нарушения, но они бывают на всех выборах, - уверен Роман Стронгин. - Люди начинают привыкать к тому, что за ходом голосования внимательно следят не профессиональные политики, не представители каких-либо партий, а объективные, незаинтересованные, неполитизированные наблюдатели. Я сам объехал пять избирательных участков, везде всё прошло спокойно, без эксцессов.

По словам Романа Стронгина, на этих выборах он обратил внимание на низкую явку.

- Она вполне объяснима. Совсем недавно люди голосовали за изменения в Конституции. Решались важнейшие для граждан страны вопросы — безопасности и справедливости, - напомнил Роман Стронгин. - Явка была, как и следовало ожидать, высокой - порядка 70%. Неудивительно, что по сравнению с этими вопросами выборы в местные органы власти многие восприняли как несущественные, на которые можно не тратить время, проведя выходные на садовых участках. Тем не менее, сомневаться в легитимности состоявшегося голосования не приходится.