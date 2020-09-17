ФОТО: Фото предоставлено Советом отцов Нижнего Новгорода Две многодетные семьи получили оргтехнику в рамках благотворительной акции

Ещё двум многодетным семьям вручили в подарок комплекты оргтехники в рамках благотворительной акции «Поможем все вместе, подарим компьютер в семью». Инициатива в проведении такой акции принадлежит Совету отцов при поддержке регионального Уполномоченного по правам ребенка. Этой информацией поделились в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Технику, предназначенную для учёбы, получили две семьи из р.п. Вача. Вручили комплекты заместитель председателя Совета отцов Нижнего Новгорода Сергей Никифоров и Уполномоченный по правам ребёнка в Нижегородской области Маргарита Ушакова. Оказали помощь в покупке комплектующих для оргтехники в местном отделении «Единой России».

– Акция, стартовавшая в этом году в период самоизоляции и призванная помочь детям из социально незащищённых семей, чтобы им было проще перейти на дистанционное обучение, переросла в масштабный проект, –пояснила детский правозащитник Маргарита Ушакова. – Со стороны Совета отцов мы отмечаем системную работу, которая продолжилась и в новом учебном году. Видно, как рады ребятишки подаркам, как горят их глаза. Это лучшая оценка труда организаторов акции.

Сергей Никифоров добавил, что хоть дистанционное обучение и закончилось, но в XX веке для учёбы и развития детям компьютеры остаются необходимыми. Поэтому дарить подарки они продолжат.

В рамках акции уже было вручено 125 комплектов оргтехники. В будущем очередь дойдёт до более 100 семей из Нижнего Новгорода, Лукоянова, Кстова, Бора, Дзержинска, которые уже находятся в «листе ожидания».