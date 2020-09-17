Сезон охоты на пушных зверей открывается в Нижегородской области

Сезон охоты на пушные виды животных официально объявляется открытым в Нижегородской области. Об этом сообщили в областном комитете Госохотнадзора.

– По действующим правилам охоты, сезон продлится по 28 февраля 2021 года. В указанные сроки можно осуществлять охоту с огнестрельным оружием на зайца, лисицу, енотовидную собаку и волка, — пояснили в комитете.

В Госохотнадзоре также добавили, что самая популярная добыча среди охотников – добыча зайца. В нашем регионе водятся такие представители вида, как заяц-беляк и заяц-русак.

Но на первом месте по уровню сложности и риска является охота на волка. Поэтому по одиночке не волков не охотятся. В ведомстве заострили внимание, что по новым Правилам охоты, особенно на волка, станет обязательным наличие и применение специальной одежды повышенной видимости.

В новых Правилах особое внимание уделили требованиям безопасности. Ознакомиться с новыми правилами охоты Вы можете по ссылке: https://ohotnadzor.government-nnov.ru/?id=230519 .