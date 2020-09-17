Новый разворот сделали на Московском шоссе

Отличная новость для нижегородских автомобилистов – на Московском шоссе появился новый разворот. Теперь горожане смогут развернуться прямо около магазина «Леруа Мерлен». Об этом сообщается на странице магазина в социальной сети.

- У нас для вас потрясающая новость - разворот около «Леруа Мерлен» открыт, - говорится в сообщении. - Теперь, следуя из Нижнего Новгорода, вы легко сможете повернуть налево и развернуться. Правда, выезд с территории магазина через этот перекресток запрещен.

К слову, это далеко не единственное транспортное изменение в Нижнем Новгороде за последнее время. Ранее мы уже писали, что на ближайшие восемь месяцев будет закрыта для движения улица Циолковского.

Сейчас там уже начались демонтажные работы, а для нижегородцев предусмотрены пути объезда. Они организованы по улице Новосоветской с переездом через железнодорожные пути, а также выездом на улицу Станиславского. Так что, отправляясь в поездку по городу, нижегородцам стоит тщательнее продумывать свой маршрут.

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