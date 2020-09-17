УФАС завело дело на две нижегородские дорожные компании

Управление федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области возбудило дело в отношении двух дорожных компаний - МП «РЭД АР» и ООО «Вектор». Об этом сообщает пресс-служба региональной антимонопольной службы.

- Нарушение выражалось в формальной имитации конкурентной борьбы в ходе аукциона, - говорится в сообщении УФАС по Нижегородской области. – Как следует из материалов дела, ответчики вместе участвовали в аукционе на право заключения контракта по содержанию автомобильных дорог Нижегородского района Нижнего Новгорода. Начальная цена контракта составляла 221,7 миллион рублей.

Победителем было признано муниципальное предприятие «РЭД» Автозаводского рай. Однако эта победа была заранее предопределена.

- По итога аукциона контракт заключила компания «РЭД», - говорится в сообщении. – Стоимость контракта составила 190 миллион рублей. Впоследствии компания «Вектор» стала субподрядчиком по этому контракту.

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