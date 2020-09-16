Сквер 65-летия Победы открыли в Нижнем Новгороде

В Советском районе Нижнего Новгорода после благоустройства открылся сквер 65-летия Победы. Сквер был благоустроен по национальному проекту «Жилье и городская среда». Сегодня работы принял исполняющий обязанности главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Этот сквер расположен около гимназии № 53 с углубленным изучением французского языка. В ходе общественных обсуждений жители попросили сделать этот сквер тихим местом для отдыха.

- В ходе обсуждения с жителями были придуманы необычные скамьи-полусферы, радиусные скамьи с деревянным настилом и каменным основанием, - рассказал Юрий Шалабаев. – Также в сквере были проведены масштабные работы по озеленению. Причем учитывались не только эстетические характеристики растений, но и способность их адаптации к городской среде. В частности, там были высажены сосны, лиственницы, кизильник и астры.

В общей сложности, в сквере было высажено около полутора тысяч различных растений. Также там установили парковые качели, а после благоустройства поставили фонтан с разноцветной подсветкой.

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