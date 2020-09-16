365 миллионов рублей выделят на поддержку местных инициатив в Нижегородской области в 2021 году

В 2021 году на программу поддержки местных инициатив в Нижегородской области будет выделено 365 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Объем работ по этой программе довольно серьезный, - рассказал глава региона. – К примеру, в 2020 году она предполагает реализацию 467 проектов. Примерно 60% из них уже выполнено. В лидерах по количеству проектов сейчас находится Уренский район – там уже сдано 27 объектов. Также большое количество объектов будет сдано в Дальнеконстантиновском, Городецком, Воскресенском районе, а также на Бору.

По данным регионального правительства, где-то объекты уже сданы, где-то их предстоит сдать до конца года.

- Главы муниципалитетов должны контролировать этот процесс и работать в постоянном контакте с местными жителями, - отметил Глеб Никитин. – Надо понимать, что люди участвовали в обсуждении этих проектов и вкладывали в них собственные деньги. Поэтому к этим работам нужно подходить максимально ответственно. Нельзя обманывать ожидания местных жителей.

К слову, в следующем году финансирование программы сохранится в полном объеме. Из областного бюджета на эти цели Будет выделено 365 миллионов рублей.