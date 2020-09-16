В Выксе появился первый в области «Маршрут Победы»

В Выксе создан первый в Нижегородской области «Маршрут победы». Этот небольшой город первым присоединился к проекту Фонда развития моногородов «Прошагай город. Маршруты победы». Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития моногородов.

- В рамках квеста на онлайн-карты жителями был нанесен военно-исторический трек, включающий себя 21 объект, - рассказывают организаторы. – За время квеста горожане разработали и прошли сразу два тематических маршрута по военно-историческим местам Выксы. Сразу после этого все эти объекты нанесли на онлайн-карты Яндекс и Гугл. Туда же добавили всю новую информацию о достопримечательностях. Теперь там можно увидеть памятник воину-освободителю, завод корпусов и бюст Героя СССР Сергея Козырева.

Участниками квеста стали студенты и сотрудники туристско-информационного центра. Также в мероприятии приняла участие делегация Фонда развития моногородов.

Напомним, «Маршрут Победы» является частью Всероссийского проекта «Прошагай город». На сегодняшний день этот проект охватывает свыше 180 городов – и маленьких, и крупных.