Елена Ленина: «Ставить под сомнение легитимность выборов нет оснований»

Прошедшие выборы были достаточно спокойными. Впервые за всю историю муниципальных выборов у нижегородцев была возможность проголосовать досрочно, в течение десяти дней до Единого дня голосования. На это обратила внимание сопредседатель НРО Общероссийского общественного движения «Народный Фронт «За Россию» Елена Ленина.

- К сожалению, явка всё равно была низкой. Однако говорить о недоверии к выборам я бы не стала, - отметила Елена Ленина. - Ставить под сомнения их легитимность нет никаких оснований. Скорее всего, местные выборы не так интересны, как выборы областного и федерального уровней. Хотя на этот раз мы выбирали местную власть - ту, от которой зависит жизнь муниципалитета, в том числе принятие бюджета на местном уровне. Это наши будущие депутаты, которым мы сможем потом предъявить претензии и спросить отчет за работу, которую они проводят. Так что для меня такая низкая явка не совсем понятна и вызывает огорчения. Ведь участки работали десять дней с утра и до вечера, были приняты все меры безопасности. Печально, что люди не захотели реализовать свое гражданское право.