Жители микрорайона Северный одобрили проект благоустройства Пермяковского озера Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Общественные обсуждения прошли в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, а именно по вопросу будущего благоустройства территории вдоль Пермяковского озера. Работы проведут в 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды» согласно нацпроекту «Жилье и городская среда». Озеро на улице Пермякова выбрали объектом для благоустройства жители микрорайона в ходе голосования. Об этом сообщило Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

В ходе встречи архитекторы МБУ «Нижегородгражданпроект» представили жителям проект с детскими игровыми и спортивными площадками, велосипедными и пешеходными дорожками, артобъектами и зоной для пикников. На что жители окрестных с озером домов попросили свести к минимуму действия в зоне гнездования соловьев и предусмотреть площадку для выгула собак.

– Мы рады, что проектировщики учитывают пожелания жителей и при этом находят интересные компромиссные решения, – добавил первый заместитель главы администрации Автозаводского района Сергей Лукоянов.

Организаторы мероприятия призвали местных жителей объединиться в группы общественного контроля для наблюдения за работами по облагораживанию территории.

Хотим напомнить, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» жители Автозаводского района проголосовали за благоустройство в следующем году 4 общественных пространств: бульвар по улице Школьная, Культбаза в мкрн. Северный, парк Славы (2-я очередь) и территория вдоль озера по улице Пермякова.

На сегодняшний день уже 14 дворов благоустроено в Нижегородской области в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»: 9 дворов в Кулебаках, 2 двора в Выксе, 2 — в рабочем посёлке Сосновское и 1 – в Ворсме. Ключевой целью национального проекта «Жилье и городская среда» является, в первую очередь, прямое участие граждан в благоустройстве.