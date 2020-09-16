Андрей Вовк: «Прошедшие выборы в Гордуму - одни из самых прозрачных за последние 15 лет»

Прошедшие выборы можно считать вполне легитимными. В этом уверен журналист, блогер и член Общественной палаты Нижнего Новгорода Андрей Вовк.

- Под сомнение ставили результаты только на некоторых участках. На одном из участков в Нижнем Новгороде нарушения сочли, действительно, серьезными и там отменили результаты голосования, - напомнил Андрей Вовк. - Если бы их не отменили - тогда, наверное, возник бы вопрос о легитимности. Но в этом случае избирательная комиссия повела себя очень ответственно, и легитимность не была нарушена.

Прокомментировал блогер и большое количество жалоб, поступавшее с избирательных участков в Единый день голосования.

- Создалось впечатление, что жалобщики и наблюдатели соревнуются друг с другом, кто больше напишет. Словно была какая-то «норма» жалоб, и за них кто-то кому-то платил…И такие версии происходящего я неоднократно слышал, - признался Андрей Вовк. - Но посудите сами: странно, что жалоба поступает, к примеру, на то, что участок открылся на две минуты позже. Согласитесь, да, юридически пожаловаться вроде бы правильно, но на исход выборов эти две минуты точно не влияют!

По мнению блогера, фавориты на каждом округе были понятны заранее. И все они известные люди в своих округах.

- Эти кандидаты больше всех работали, больше всех агитировали и в итоге стали победителями. Это люди узнаваемые и опытные, - пояснил Андрей Вовк. - Так что борьбы, кроме как на 26-м округе, на этих выборах и не было. Поэтому, когда кандидат побеждает в своем округе с огромным преимуществом, говорить о нелегитимности не приходится. Да, в отличие от 2015 года, оппозиция на этот раз недоработала. Конкуренции и борьбы не было. Я бы сказал, что это были одни из самых прозрачных выборов в Гордуму за последние 15 лет.