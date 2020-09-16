В 29 муниципалитетах Нижегородской области не выявлено новых случаев COVID-19

В 29 муниципалитетах Нижегородской области за минувшие сутки не выявлены новые случаи заражения COVID-19. 26 754 жителя региона, перенесших коронавирус, здоровы.

На сегодняшний день, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 30 108 человек, из них 14 877 проживает в Нижнем Новгороде, 15 231 – в районах и городских округах Нижегородской области. А именно, коронавирус подтвердили у 2 620 жителей Дзержинска, у 1 491 человека в Павловском районе, у 1 060 – в г.о. Бор, у 778 - в Богородском районе, у 707 – в Кстовском районе, у 587 человек - в Кулебакском районе, у 544 – в г.о. Семеновский, у 522 – в Володарском районе, у 431 – в Дивеевском районе.

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