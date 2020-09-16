Уличное освещение восстановлено в Лыскове по просьбе жителей в соцсетях

Уличное освещение восстановлено в Лыскове, у школы №2. Неисправные фонари оперативно починили после сообщений местных жителей в социальных сетях.

Всего центр управления регионом за 7-13 сентября этого года обработал 25 706 сообщений от нижегородцев. Это звонки жителей в службу «112», сообщения на портале «Вам решать», в социальных сетях, а также на сервисе «Карта жителя Нижегородской области».

Система «Инцидент-менеджмент» за прошедшую неделю зарегистрировала 991 сообщение от пользователей социальных сетей. Большинство сообщений – 650 – пришло от жителей Нижнего Новгорода, еще 90 – из Дзержинска, 60 – из Арзамаса.

– Если люди пишут о чем-то, значит, их это правда беспокоит, и мы обязаны реагировать – решать проблему, отвечать на вопрос или просто давать совет в зависимости от запроса. Для нас нет мелких обращений. На минувшей неделе пришло сообщение из Кстова – у жителей одной из квартир был очень слабый напор воды, точечная проблема. Но вот пример конкретной адресной помощи: Госжилинспекция отреагировала, неполадки устранили за сутки после публикации поста в соцсети, без каких либо официальных писем в ведомство и долгих бюрократических процедур, – рассказал руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.

На портал обратной связи «Вам решать» за неделю поступило 37 сообщений по темам уборки мусора, ремонта дорог, работы общественного транспорта. Телефон экстренной помощи «112» принял 24,6 тысячи звонков от жителей региона.

Напоминаем, Нижегородская область — среди шести первых в стране субъектов федерации, запустивших ЦУР в максимально быстрые сроки. Основные задачи, для которых создавался этот высокотехнологичный и передовой центр управления регионом, — это аккумулирование и анализ входящей информации от жителей из всевозможных источников.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что для области развитие цифровой экономики, в том числе в рамках национального проекта «Цифровая экономика», является абсолютным приоритетом.