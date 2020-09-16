Нижегородские инноваторы презентовали свои проекты для фонда «Сколково» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские инноваторы презентовали свои проекты на питч-сессии фонда «Сколково» в технопарке «Анкудиновка». Об этом сообщили в нижегородском Минпроме.

Технопарк в сфере высоких технологий «Анкудиновка» является региональным оператором фонда «Сколково». Со слов министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, питч-сессия – это своеобразная предзащита для претендентов в участники проекта «Сколково».

– Нам очень важно помочь перспективным инноваторам грамотно представить свои проекты в заявке на получение такого статуса. Именно для этого региональный оператор регулярно проводит такие предзащиты совместно со специалистами кластеров «Сколкова». В итоге каждый участник питч-сессии получает предварительную экспертную оценку проекта – это возможность исправить свои ошибки до подачи заявки. Все это увеличивает шансы успешно пройти экспертизу и получить статус участника фонда «Сколково», — рассказал Максим Черкасов.

Он также добавил, что ученые и предприниматели представили проекты в сфере компьютерных технологий, программного обеспечения и вычислительной техники, биотехнологий, фармацевтики, медицинского оборудования, промышленных и энергоэффективных технологий.

Напомним, что фонд «Сколково» — это ведущий институт инновационного развития, на базе которого созданы особые условия для научных исследований и разработок высокотехнологичных компаний. А статус регионального оператора фонда позволяет отбирать технологические инновационные проекты в регионе для получения поддержки на федеральном уровне. Отобранные компании могут пользоваться мерами поддержки фонда «Сколково», не покидая при этом Нижегородскую область.