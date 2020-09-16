Жители трех районов Нижнего Новгорода останутся без света и воды

Сразу в трех районах Нижнего Новгорода жители нескольких домов сегодня останутся без воды. Об этом сообщается на сайте аварийно-диспетчерской службы Нижнего Новгорода.

- В Сормовском районе Нижнего Новгорода отключат электричество в домах № 7, 9 и 10 по улице Островского. Электроснабжение будет отключено с 9:00 до 17:00, - говорится в сообщении. – Еще в двух районах сегодня отключат горячую воду. В частности, в Канавинском районе без воды останется дом № 9 по улице Волжская набережная. Там горячая вода будет отключена с 9:00 до 17:00. И, наконец, третье отключение запланировано в Московском районе – там без горячей воды с 9:00 до 16:00 будет оставаться дом № 12а по улице Чаадаева.

Как сообщается, все эти отключения плановые. И о каждом из них было известно заранее.

К слову, накануне жители сразу 700 домов в Зеленом городе и в Кстовском районе оставались без холодной воды. Водоснабжение возобновили только поздней ночью.