Нижегородская область стала участником кампании Ростуризма Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Ростуризм и Национальный туристический портал Russia.Travel запускают информационную кампанию под слоганом «Наполни выходные эмоциями». Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Основная задача — рассказать о возможностях коротких поездок по стране в формате сити-брейков (от англ. «city» — город, «break» — перерыв). В рамках кампании предлагается отправиться в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Тулу и Казань.

Рекламная кампания Нижегородской области основывается на слогане «Влюбись в закаты Нижнего Новгорода» (0+), который раскрывает атмосферу города. Кампания размещена на общественном транспорте в Москве, а также на наружных поверхностях в 8 городах: Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Челябинске и Омске. Кроме наружной рекламы, для продвижения проекта выбрали социальные медиа, YouTube и digital ресурсы.

— Сегодня многие заново открывают для себя Россию и начинают активно путешествовать. Формат поездки на выходные — один из самых популярных. Это отличный шанс сменить обстановку и погрузиться в атмосферу нового города. В Нижегородской области множество вариантов интересного времяпрепровождения на выходные: Нижний Новгород, Городец, Большое Болдино, Выкса и многое другое. Приезжайте наслаждаться нижегородскими закатами вместе с нами! — рассказал директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Мини-путешествия в нескольких часах езды от своего города — это проще, чем планировать длинный отпуск. Можно чаще выбираться на выходные и устраивать себе небольшой отдых, который запомнится надолго. Это могут быть семейные, романтические поездки или большой компанией с друзьями. И, конечно, шопинг и экскурсионные туры.

Для поддержки кампании на базе Russia.Travel создан специальный промо-раздел city.russia.travel, в котором Вы можете найти всю полезную информацию о возможностях коротких туристических поездок по стране.